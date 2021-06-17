الشركات الإسبانية تستثمر 200 مليون دولار في سوق الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية

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قررت الشركات الإسبانية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة استثمار ما مجموعه 200 مليون دولار أمريكي في كوريا الجنوبية.وأعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الأربعاء أن شركتين إسبانيتين، وهما "أوشن ويندز" (Ocean Winds) و(EDP Renováveis)، قررتا الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية، خلال زيارة الرئيس "مون جيه إين" إلى إسبانيا.ووفقا للوزارة، ستستثمر الشركة الأولى 100 مليون دولار في بناء مزرعة لطاقة الرياح البحرية في إنتشون، كما ستستثمر الشركة الثانية 100 مليون دولار بصورة منفصلة لبناء محطة للطاقة الشمسية في مقاطعة "جولا" الجنوبية.وتوقع وزير التجارة والصناعة والطاقة "مون سونغ ووك" أن تساعد الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد الإقليمي في كوريا الجنوبية، وتيسير الاستثمارات ذات الصلة بين البلدين.كما وقعت شركة "جي إس" للطاقة مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء الكبرى في إسبانيا "إبردولا"، للتعاون في الاستثمارات المشتركة.