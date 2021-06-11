الرئيس مون يدعو إلى التعاون بين كوريا الجنوبية وإسبانيا في القطاع الرقمي والمنخفض الكربون

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شدد الرئيس "مون جيه إين" على الحاجة إلى مزيد من التعاون بين كوريا الجنوبية وإسبانيا في مجالات الاقتصاد الرقمي والمنخفض الكربون والدخول إلى الأسواق الثالثة.وقد شارك الرئيس "مون" في منتدى الأعمال الخضراء والرقمية المشترك بين كوريا الجنوبية وإسبانيا في مدريد أمس الأربعاء. وكان من بين الحضور كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز".وفي كلمته الرئيسية، قال "مون" إن البلدين سوف يحققان قفزة أخرى إذا تبادلوا الخبرات والمعارف في المجالات التي يتميزان فيها، وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على إمكانات التعاون الثنائي.وأضاف "مون" أنه من المتوقع أن تسجل أسواق البنية التحتية الرقمية والخضراء نموا سريعا في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الإنفاق المالي من قبل الحكومات المختلفة يقدر بأكثر من 13 تريليون دولار أمريكي. وقال إن سيول ومدريد بحاجة إلى العمل معا لاغتنام تلك الفرص في الأسواق الخارجية.ووصف "مون" إسبانيا بأنها جسر إلى أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما قال إن كوريا الجنوبية تعد جسرا إلى آسيا. وأعرب عن أمله في أن يعمل البلدان معا للخوض في أسواق الجيل الخامس والمركبات الكهربائية ومجالات الطاقة المتجددة الجديدة، مما سيساهم في إنعاش الاقتصاد العالمي.