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السياسية

وكالات الأنباء اليابانية: المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية يزور كوريا الجنوبية يوم السبت

Write: 2021-06-17 09:54:10

وكالات الأنباء اليابانية: المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية يزور كوريا الجنوبية يوم السبت

Photo : YONHAP News

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن سيول وواشنطن وطوكيو تنسق لعقد محادثات ثلاثية في كوريا الجنوبية هذا الشهر، لمناقشة السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية.
وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم" سيزور كوريا الجنوبية لمدة خمسة أيام، بدءا من السبت المقبل.
وقالت "كيودو" إن الترتيبات جارية لعقد اجتماع بين "كيم" ونظيره الكوري الجنوبي "نوه كيو دوك" والياباني "تاكيهيرو فوناكوشي" خلال تلك الزيارة.
وفي إشارة إلى أن بيونغ يانغ لم تستجب بعد لدعوة الحوار من إدارة "جو بايدن"، قالت وكالة الأنباء اليابانية إن الاجتماع المرتقب سيناقش القضايا ذات الصلة.
كما قالت إن "كيم" ربما يسعى إلى الاتصال بكوريا الشمالية عبر قرية "بانمونجوم" الحدودية بين الكوريتين.
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