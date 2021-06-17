كوريا الجنوبية وإسبانيا ترفعان العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

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اتفقت كوريا الجنوبية وإسبانيا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية، خلال محادثات القمة بين الرئيس "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز".وتبنى الزعيمان بيانا مشتركا بهذا المعنى أمس الأربعاء، في القمة التي عقدت في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في مدريد.وقال الزعيمان في البيان إنهما اتفقا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لدفع الجهود المشتركة في مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي والتعاون الدولي متعدد الأطراف والسلام والأمن الدوليين.كما اتفقا على تعزيز التعاون في الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وزيادة التبادلات الشعبية والسياحة والتعاون في الثقافة والتعليم والرياضة.واتفق "مون" و"سانشيز" على العمل معا لإعادة الاستثمار والتجارة الثنائية إلى مستوى ما قبل الوباء.وأكد الرئيس الكوري ورئيس الوزراء الإسباني على الالتزام بأن نزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية يمكن تحقيقه من خلال الدبلوماسية والحوار.وبمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها "مون"، وقع البلدان اتفاقيات ومذكرات تفاهم، من بينها الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الجمركية المتبادلة والتعاون في المجال الصحي.