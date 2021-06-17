السلطات الصحية تكشف عن خطة التطعيم في الربع الثالث

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من المقرر أن تكشف الحكومة عن خطط التطعيم ضد فيروس كورونا في الربع الثالث من العام.ووفقا لفرقة العمل الخاصة بالتطعيم، ستعلن الحكومة عن الخطط التفصيلية للفترة من يوليو إلى سبتمبر، في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الخميس.وسوف تبدأ السلطات الصحية في تطعيم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا في الربع الثالث، حيث من المقرر أن تختتم تطعيم كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في النصف الأول من العام.وسيبدأ حوالي 8.6 ملايين شخص في الخمسينيات من العمر في تلقي الجرعة الأولى الشهر المقبل.ووفقا لرئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جيونغ أون كيونغ"، فسوف يبدأ تطعيم الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما في أغسطس. وسوف تقوم السلطات الصحية بتطعيم المعلمين والعاملين في مجالات الرعاية الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما خلال الإجازة الصيفية، استعدادا لاستئناف الفصول الدراسية وجها لوجه في فصل الخريف.