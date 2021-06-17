كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمددان اتفاقية مبادلة العملات لمدة 3 أشهر

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تمديد اتفاقية مبادلة العملات بقيمة 60 مليار دولار لمدة ثلاثة أشهر أخرى.وقال بنك كوريا المركزي يوم الخميس إنه توصل إلى اتفاق مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتمديد صفقة مبادلة العملات الثنائية، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر، لمدة 3 أشهر أخرى حتى نهاية العام الجاري.وقال مسؤول في البنك المركزي إن التمديد سيسهم في الحفاظ على الاستقرار في الأسواق المالية المحلية وأسواق صرف العملات الأجنبية. وأضاف البنك المركزي أنه سيقدم القروض للبنوك المحلية عند الحاجة.وفي مارس من العام الماضي، وقع بنك كوريا المركزي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات، للمساعدة في تخفيف توترات الأسواق المالية الناجمة عن الوباء. ويمثل الاتفاق الأخير ثالث تمديد للاتفاقية.يُذكر أن اتفاقية مبادلة العملات هي معاملة يقوم بموجبها طرفان، مثل البنوك المركزية أو البلدان، بتبادل مبلغ معين من المال فيما بينهما، ولكن بعملات مختلفة لإدارة مخاطر سعر الصرف المحتملة.