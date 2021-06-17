كوريا الجنوبية تدرس تطبيق نظام فقاعة السفر مع إسبانيا

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تدرس الحكومة الكورية الجنوبية تطبيق نظام "فقاعة السفر" الخالي من الحجر الصحي مع إسبانيا.وأدلى وزير الثقافة "هوانغ هي" بهذا التصريح للصحفيين أمس الأربعاء، أثناء مرافقته للرئيس "مون جيه إين" في زيارته الرسمية إلى إسبانيا.وتعني "فقاعة السفر" الاتفاق بين الدول التي لديها عدد منخفض من حالات الإصابة بكورونا على فتح الحدود فيما بينها، وإعفاء المسافرين من البلدين من الحجر الصحي الإلزامي.وصرح الوزير للصحفيين أن الحكومة تدرس تطبيق ذلك النظام مع إسبانيا، على الرغم من الحاجة إلى إجراء مزيد من المناقشات بين سلطات الحجر الصحي في البلدين.وأعرب "هوانغ" عن أمله في استئناف الجولات السياحية الجماعية بين البلدين بدءًا من يوليو، مشيرا إلى أن الطلب على الجولات السياحية إلى كوريا الجنوبية مرتفع في إسبانيا، وسط تزايد شعبية فرق الكي-بوب هناك.