تسجيل أول حالة وفاة بسبب تجلط الدم عقب تلقي لقاح أسترازينيكا

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توفي أمس الأربعاء مريض كان يُعالج من جلطات دموية بعد تلقيه لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الشاب الذي كان في أوائل الثلاثينيات من عمره توفي بعد ظهر الأربعاء، وقد تم تسجيله سابقًا كثاني حالة للجلطات الدموية بين متلقي لقاح "أسترازينيكا".وقد تلقى المريض اللقاح في 27 مايو، وظهرت عليه أعراض الصداع الشديد والغثيان بعد تسعة أيام. ثم نُقل لاحقًا إلى المستشفى وتم تشخيص إصابته بمتلازمة تخثر الدم مع قلة الصفيحات الدموية يوم الثلاثاء الماضي.يُذكر أن متلازمة تخثر الدم مع قلة الصفيحات الدموية هي عرض جانبي نادر لكنه خطير، حيث يصاب المريض بجلطات دموية مع انخفاض مستوى الصفائح الدموية.وقالت الوكالة إن الشاب لم يكن يعاني من أمراض كامنة، وأضافت أن السبب المباشر للوفاة هو نزيف في المخ بسبب المتلازمة. وبذلك يعد أول مريض في كوريا الجنوبية يتوفى بسبب الآثار الجانبية للقاح المضاد لفيروس كورونا.