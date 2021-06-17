الرئيس مون يحضر منتدى الأعمال في إسبانيا

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اقترح الرئيس "مون جيه إين" أمس الأربعاء أن تقود كوريا الجنوبية وإسبانيا الاستعدادات وإعادة التأهيل لحقبة ما بعد الوباء.وجاء ذلك الاقتراح في منتدى اقتصادي سنوي كبير عُقد أمس في برشلونة.وقال "مون" إن الدول التي ستتعاون بنشاط ستصبح من القادة العالميين، وستكون الدول المتقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي والأخضر في طليعة الاقتصاد العالمي، واقترح أن تتولى كوريا الجنوبية وإسبانيا زمام المبادرة في ذلك.وقال الرئيس إن إسبانيا متقدمة في مجال الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، بينما تتمتع كوريا الجنوبية بالقدرة في القطاعات الرقمية والخضراء، مثل قطاع أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والسيارات المستقبلية والبطاريات واقتصاد الهيدروجين.وقال "مون" إنه على يقين من أن الجانبين يمكنهما قيادة حقبة ما بعد الفيروس معا، إذا تبادلوا الخبرة والمعرفة المتعلقة بالمجالات التي يتميز فيها كلا البلدين.وقد حضر "مون" منتدى الأعمال بدعوة من الملك "فيليب" السادس.