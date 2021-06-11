ارتفاع النمو والأرباح للشركات المحلية في الربع الأول هذا العام

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اتضح أن الشركات المحلية بدأت تخرج من أزمة النمو والأرباح الناتجة عن جائحة كورونا تماشيا مع زيادة كبيرة في مبيعاتها وإجمالي أصولها خلال الربع الأول من هذا العام.طبقا لتقرير أعده بنك كوريا المركزي اليوم حول تحليل إدارة الشركات الكورية، بلغت نسبة زيادة مبيعاتها 7.4 % خلال نفس الربع لتسجل زيادة كبيرة بالمقارنة مع الربع الرابع والأخير من العام الماضي الذي كانت النسبة قد بلغت فيه سالب 1%.بهذا سجلت أعلى زيادة في المبيعات بعد الربع الثالث من عام 2017 الذي كانت النسبة قد وصلت فيه إلى 13.8 %.كما بلغت نسبة زيادة إجمالي أصولها 3.3 % لتسجل الأعلى في التاريخ منذ بدء الإحصاءات الذاتية في عام 2015 بحيث زادت بأكثر من ضعفي الربع الأول من العام الماضي والذي كانت النسبة قد بلغت 1.5 %.أما نسبة الأرباح التشغيلية فقد وصلت إلى 6.4 % بزيادة 2.2 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتسجل الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2018 الذي كانت النسبة قد بلغت 7.6%.