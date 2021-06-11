الحكومة لن تقوم بإعفاء السياح من متلقي اللقاحات في الخارج من الحجر الصحي

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صرحت الحكومة الكورية بأن أولئك الذين يزورون كوريا بغرض السياحة لن يستفيدوا من الإعفاء من الحجر الصحي لمدة أسبوعين حتى ولو تلقوا اللقاحات المضادة لجائحة كورونا.وقال "صون يونغ ليه" مدير الإستراتيجية الاجتماعية في مركز التعامل مع الطوارئ إن الحكومة تنوي إعفاء أولئك الذين يزورون كوريا من أجل زيارة أسرهم المباشرة بعد تلقي اللقاحات التي تعترف بها منظمة الصحة العالمية من الحجر الصحي، مشددا على أن غرض السياحة العادية لا يخضع لهذا النطاق.وأضاف أن لقاحي "صينوفارم وصينوفيك" الصينين يقعان في قائمة اللقاحات الخاضعة للإعفاء من الحجر الصحي لأن المنظمة الدولية اعترفت بهما.كانت الحكومة الكورية قد قالت يوم 13 من هذا الشهر بأنها ستقوم بإعفاء المقيمين في الخارج من الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين بدءا من الأول من شهر يوليو القادم إذا زاروا البلاد بعد تلقي اللقاحات بشرط أن تكون الزيارة لأغراض الأعمال التجارية المهمة والأغراض العلمية والإنسانية وأغراض زيارة الأسر المباشرة.تضم اللقاحات التي فازت بموافقة منظمة الصحة العالمية فايزر، ومودرنا، وأسترازينيكا، وكوبيشيلد، وصينوفارم، وصينوفيك. وتنطبق خطة الحكومة الكورية على أولئك الذين أمضوا أسبوعين على تلقي جميع الجرعات الموصى بها في الخارج.