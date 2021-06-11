قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية قد يؤثر على الأسواق المالية الكورية

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قدرت الحكومة الكورية أن الأسواق المالية المحلية قد تتأثر جزئيا بقرار الاجتماع العادي الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية.وعقدت اليوم اجتماعا ماليا للاقتصاد الكلي مع اللجنة المالية وبنك كوريا وغيرهما من الأجهزة ذات الصلة تحت رئاسة نائب وزير المالية والإستراتيجية "لي اوك وان" قالت فيه إن إمكانية التغيرات في الأسواق المالية العالمية قد توسعت إلى حد ما.وشرح نائب الوزير أن القرار الأمريكي يميل إلى حد ما إلى الانكماش النقدي مضيفا إلى ظهور بعض ظواهر التهرب من الخطورة بما في ذلك انخفاض أسعار الأسهم وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع قيمة الدولار.ولكنه أكد على أن القرار الأمريكي لم يخرج عن مستوى التوقعات بحيث كان حجم التغيرات في الأسواق غير كبير نسبيا.وشدد على ضرورة التحلي بالثقة في الاقتصاد المحلي والتعامل مع ذلك بهدوء وثبات.وصرحت الحكومة والبنك المركزي بأنهما سيقومان بتعزيز الرقابة على عناصر عدم الاستقرار في الأسواق والمتابعة الدائمة لسبل التعامل معها، واتخاذ إجراءات استقرار السوق عند الضرورة.