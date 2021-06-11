الصادرات الكورية من المنتجات الزراعية إلى روسيا ودول الشمال الجديدة تسجل رقما قياسيا

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سجلت الصادرات الكورية من المنتجات الزراعية إلى روسيا ودول الشمال الجديدة، بما في ذلك روسيا ومنغوليا، رقمًا قياسيًا في التاريخ.قالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية إن قيمة الصادرات الكورية إلى هذه الدول بلغت حوالي 129 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بزيادة 44.3 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وسجلت الصادرات الكورية من المحاصيل الزراعية الطازجة والمنتجات الغذائية المصنعة رقما قياسيا في التاريخ، بحيث عادت إلى الزيادة لأول مرة منذ 3 سنوات بعد أن كانت عانت من الانخفاض بعد عام 2018.ومن الصادرات الرئيسية الفواكه، وأنواع الجينسينغ، والفِطر، وغيرها من المحاصيل الزراعية الطازجة، والمشروبات، والمكرونات، والحلويات من المنتجات الغذائية المصنعة.وحسب الدول ارتفعت قيمة الصدارت إلى روسيا ومنغوليا بحوالي 50 % ثم تلتها أوزبكستان وقيرغيزستان.تعمل الوزارة الكورية بالتعاون مع شركات الصادرات الكورية على إيجاد الأسواق الجديدة في دول الشمال الجديدة من أجل تنويع أسواقها.