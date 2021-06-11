وزير الدفاع الكوري يشارك في مباحثات وزراء الدفاع لرابطة آسيان

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شارك وزير الدفاع الكوري "صو أوك" في الدورة الثامنة لمباحثات وزراء الدفاع الموسعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي عقدت عبر الفيديو بالأمس، حيث تبادل معهم الآراء حول بيئة الأمن الدولية ومطالبة المجتمع الدولي بدعم عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.تجدر الإشارة إلى أن المباحثات عقدت برئاسة وزارة دفاع بروناي التي تتولي رئاسة الرابطة هذا العام بحضور وزراء الدفاع للدول الأعضاء العشر و8 دول أخرى بما فيها كوريا والولايات المتحدة والصين واليابان.قال الوزير الكوري في كلمة ألقاها خلال المباحثات إن عدم اليقين في المنطقة يتصاعد بسبب المنافسة الإستراتيجية الشرسة لمختلف الدول والتهديدات الأمنية غير التقليدية في ظل انتشار جائحة كورونا.ودعا إلى ترسيخ مبدأ احترام القواعد الدولية التي تعكس القانون الدولي والقيم البشرية المشتركة واقترح ضرورة وضع قواعد للتصرفات التي تتفق عليها جميعُ الدول من أجل الوقاية من تصادم المصالح وتنسيق الصراعات بينها.وأكد أيضا على ضرورة حل الوضع الأخير في ميانمار بشكل يحترم القيم البشرية المشتركة بما في ذلك حقوق الإنسان والحرية مؤكدا على أنه لا يمكن تبرئة العنف ضد المواطنين العاديين بأي سبب. وأعرب عن التطلع إلى استعادة الاستقرار والسلام والديمقراطية هناك في أسرع وقت ممكن.وذكر أن مباحثات القمة الكورية الأمريكية التي عقدت في شهر مايو الماضي ساهمت في بناء أرضية مشتركة بين رئيسي البلدين من أجل تقدم عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، وطالب من المجتمع الدولي الدعم والتعاون من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإرساء السلام الدائم هناك اعتمادا على ذلك.