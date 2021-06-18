كوريا الجنوبية في المركز الثالث والعشرين في تصنيف التنافسية العالمية

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ظلت القدرة التنافسية لكوريا الجنوبية دون تغيير في المركز الثالث والعشرين، في التصنيف السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية أمس الخميس.ووفقا لوزارة الاقتصاد والمالية، فقد تضمن تقرير المعهد الدولي الواقع في سويسرا تصنيفا لأربعة وستين دولة بناء على أربع فئات، وهي الأداء الاقتصادي، وكفاءة الشركات، وكفاءة الحكومة، والبنية التحتية.واحتلت كوريا الجنوبية المركز الثامن عشر من حيث الأداء الاقتصادي، متقدمة بتسع درجات عن العام الماضي. وارتفع تصنيفها في فئة كفاءة الشركات بدرجة واحدة إلى المركز السابع والعشرين.ومن ناحية أخرى، تراجع تصنيف كوريا الجنوبية من حيث الكفاءة الحكومية بست درجات إلى المركز الرابع والثلاثين، وتراجع تصنيفها في فئة البنية التحتية بدرجة واحدة إلى المركز الرابع والثلاثين أيضا.ومن بين الدول التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة، احتلت كوريا الجنوبية المركز الثامن دون تغيير عن العام الماضي، واحتلت المركز الرابع بين الدول التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة ويزيد نصيب الفرد من الدخل القومي فيها عن 30 ألف دولار أمريكي.وقد تصدرت سويسرا القائمة، وتلتها السويد والدنمارك وهولندا وسنغافورة.