الرئيس مون يعود إلى الوطن بعد اختتام جولته الأوروبية

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عاد الرئيس "مون جيه إين" إلى كوريا الجنوبية صباح الجمعة بعد رحلة استغرقت أسبوعا في أوروبا.وقد حضر الرئيس "مون" قمة مجموعة السبع في "كورونوال" ببريطانيا في نهاية الأسبوع الماضي كضيف، وكشف "مون" خلال القمة عن خطة سيول لتقديم 100 مليون دولار أمريكي في صورة منح هذا العام لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض في تأمين لقاحات كورونا، و100 مليون دولار إضافية في العام المقبل، في صورة نقد أو مواد.وعلى هامش القمة، عقد "مون" اجتماعات ثنائية مع قادة بريطانيا وأستراليا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وناقش الإجراءات الجوهرية لتوسيع التعاون وإدارة الوضع في شبه الجزيرة الكورية.ثم زار الرئيس "النمسا" يوم الأحد في زيارة رسمية استغرقت 3 أيام، واتفق على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى "شراكة استراتيجية" خلال محادثاته مع المستشار النمساوي "سيباستيان كورتس".وبعد ذلك سافر "مون" يوم الثلاثاء إلى إسبانيا في زيارة رسمية أيضا استغرقت 3 أيام، وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز"، اتفقا خلالها على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" أيضا.