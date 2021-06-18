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ألسنة اللهب تحاصر رجل إطفاء في مركز اللوجستيات في إتشيون

Write: 2021-06-18 11:33:20

ألسنة اللهب تحاصر رجل إطفاء في مركز اللوجستيات في إتشيون

Photo : YONHAP News

ما زال رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق الذي نشب صباح الجمعة في مركز لوجستي لشركة "كوبانغ" في مقاطعة "كيونغ كي"، بعد يوم من اندلاع الحريق.
وقالت السلطات إن الحريق اندلع في الساعة 5:20 من صباح الخميس بسبب شرارة كهربية من منفذ للكهرباء في أحد أقبية مركز "ديوك بيونغ" اللوجستي في "إتشيون"، جنوب سيول.
وحتى الساعة 5:30 من صباح الجمعة، ما زال رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران.
وقد دخل خمسة من رجال الإطفاء إلى قبو المبنى في الساعة 11:50 صباح الخميس بحثا عن الناجين بعد السيطرة على الحريق. لكن النيران اشتعلت مجددا مما أدى إلى خروجهم من القبو، لكن أحدهم لم ينجح في مغادرة القبو.
ومع اشتعال النيران في المبنى مرة أخرى، ما زالت عمليات إنقاذ رجل الإطفاء المحاصر في القبو معلقة منذ مساء الخميس.
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