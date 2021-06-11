المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم" سيقوم بزيارة كوريا الجنوبية خلال الفترة من يوم التاسع عشر وحتى الثالث والعشرين من يونيو الجاري لبحث السياسات تجاه كوريا الشمالية.وأضافت الوزارة الأمريكية في بيان صحفي أمسِ الخميس أن "سونغ كيم" سيشارك خلال زيارته لسيول في محادثات ثلاثية ستجمع بينه وبين نظيريه الكوري "نوه كيو دوك" والياباني "تاكيهيرو فوناكوشي" في الأسبوع القادم، ويبحث معهما سبل زيادة التعاون بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.كما سيُجرى "سونغ كيم" لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والشخصيات من المنظمات المدنية، لمناقشة نتائج مراجعة سياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن زيارة "كيم" لكوريا الجنوبية تؤكد أهمية التعاون الثلاثي بين واشنطن وسيول وطوكيو بشأن الجهود الرامية إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وحماية الأمن والازدهار.وتجدر الإشارة إلى الحكومة الأمريكية التي أنهت مراجعة سياستها تجاه كوريا الشمالية في شهر أبريل الماضي، تحث بيونغ يانغ على استئناف الحوار، مؤكدة أنها ستنتهج سياسات قائمة على النهج العملي والدبلوماسي.وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد اتفقتا في قمتهما في شهر مايو الماضي على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية من خلال والوسائل الدبلوماسية والحوار بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين كوريا الشمالية وكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عام 2018.