مون يدعو إلى التركيز على الإنسان في التعافي من جائحة كورونا في كلمته أمام منظمة العمل الدولية

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شدد الرئيس "مون جيه إين" أمس الخميس على أهمية التركيز على الإنسان في التعافي من جائحة كورونا، خلال منتدى لقادة العالم نظمته منظمة العمل الدولية.ووفقا للمكتب الرئاسي، فقد ألقى "مون" كلمة رئيسية عبر الفيديو في قمة "عالم العمل"، وهي الجلسة الرئيسية لمؤتمر العمل الدولي.وفي كلمته، شدد الرئيس "مون" على أهمية التعافي الذي يركز على الإنسان للتغلب على أزمة كورونا وتحسين ظروف العمل.ودعا إلى الانتعاش الشامل والمنصف "للجميع، ولكل شركة ولكل دولة".وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس كوريا الجنوبية في مؤتمر منظمة العمل الدولية منذ انضمام كوريا إلى المنظمة في عام 1991. وكان "مون" ممثلا عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ في برنامج قمة المؤتمر.