سيول تستضيف سباقا دوليا للسيارات الكهربائية في أغسطس من العام القادم

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من المقرر أن تستضيف عاصمة كوريا الجنوبية سيول سباقا دوليا للسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة في شهر أغسطس من العام القادم.وقد تم اليوم الجمعة توقيع مذكرة عمل ثلاثية خاصة بهذا الشأن بين بلدية سيول وشركة "فورميولا إي كوريا" التي جذبت سباق الفمورميولا إي سيول 2022، وتلفزيون كي بي إس المسؤول عن بث السباق.وسيقام سباق الفورميولا إي سيول يومي الثالث عشر والرابع عشر من أغسطس من العام القادم.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها كوريا الجنوبية سباقا دوليا للسيارات الكهربائية يشرف عليه الاتحاد الدولي للسيارات.وستشارك في هذا السباق فرق من شركات السيارات الدولية، منها ميرسيدس بينز، وبورشيه، وبي إم دبليو.وتخطط بلدية سيول لتنظيم مهرجان "سيول فيستا" السياحي خلال الفترة من يوم العاشر وحتى الرابع عشر من أغسطس من العام القادم على هامش سباق الفورميولا إي سيول للسيارات الكهربائية.ويضم المهرجان فعاليات مختلفة خاصة بثقافة "هاليو"، منها أغاني الكيبوب ومستحضرات التجميل والأطعمة الكورية.جدير بالذكر أن فرقة "بي تي إس" قد تم تعيينها سفيرا ترويجيا لسياحة سيول وسباق الفورميولا إي سيول.