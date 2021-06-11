فريق التيكوندو الكوري يُحِرز الجرس الذهبي في برنامج أمريكا غوت تالنت

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أدى فريق التيكوندو الكوري الذي يتكون من 22 من الشباب الكوريين والأمريكيين عرضا رائعا في تصفيات برنامج أمريكا غوت تالنت.فالعرض الذي يحتوى على تحطيم لوحة الصنوبر وشقلبة شبيهة بالألعاب البهلوانية قد أدهش الجمهور.وبعد انتهاء العرض الذي استغرق 3 دقائق و30 ثانية، وعندما حان الوقت لأن يقوم أعضاء لجنة التحكيم بالإدلاء بأصواتهم لتقييم الأداء، دخل مُضِيف البرنامج المسرح، وضغط الجرس الذهبي، وهو ما يعنى أن الفريق سيتأهل مباشرة إلى دور الثمانية دون خضوعه للتصويت.قال تيري كروز:سأعطيكم الجرس الذهبيوقد تجاوز عدد مرات مشاهدة هذا العرض على يوتيوب 3 ملايين مرة بعد يومين من بث البرنامج.يقول لي تشان مين: عضو فريق التيكوندوكنت مبتهجا جدا لأن الفريق أحرز الجرس الذهبي من خلال لعبة التيكوندو، وكدت أبكيوهؤلاء الشباب، الذين أصابوا صناعة الترفيه الأمريكية بضربة واحدة، هم أعضاء فريق التيكوندو الاستعراضي التابع للاتحاد الدولي للتيكوندو، حيث قاموا بالاستعداد لأداء العرض مرة في الأسبوع، ولمدة 8 ساعات في كل مرة.وكان الفريق قد حصل على الجرس الذهبي في برنامج إيطاليا غوت تالنت في العام الماضي، لكنه لم يتمكن من أداء عرضه في الدور النهائي للبرنامج بسبب جائحة كورونا.