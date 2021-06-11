عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا يقترب من 15 مليون شخص

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من المتوقع أن يصل عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا في كوريا الجنوبية إلى حوالي 15 مليون شخص في نهاية يونيو الجاري.وأشار تقرير إلى أن 76.4% من المسنين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات، حيث يمكن للمسنين الذي تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عاما تلقى لقاح أسترازينيكا حتى يوم غدٍ السبت.أما لقاحات فايزر المخصصة للذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما فتم تلقيح الجرعة الأولى منها لأكثر من 80% منهم، والجرعة الثانية لحوالي 50% من الحاصلين على الجرعة الأولى.وتم أمس الخميس توزيع 54 ألف جرعة من لقاحات مودرنا على المستشفيات في أرجاء البلاد لتطعيمها لأعضاء الأطقم الطبية الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.وقال التقرير إن 14 مليونا و230 ألف شخص، أي 27.7% من سكان كوريا الجنوبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات كورونا حتى الآن.وسيتم زيادة عدد مراكز التلقيح في البلاد من 267 مركزا حاليا إلى 282 مركزا في شهر يوليو القادم.