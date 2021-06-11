الرئيس مون يحاول إثارة الاهتمام بزيارة بابا الفاتيكان لكوريا الشمالية

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عاد الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى البلاد اليوم الجمعة بعد اختتام جولته الأوروبية التي شملت كلا من بريطانيا والنمسا وإسبانيا.وفي أثناء هذه الجولة التقى الرئيس "مون" مع عدد من الشخصيات البازرة في الكنيسة الكاثوليكية ضمن جهوده لإثارة الاهتمام بزيارة محتملة للبابا "فرانسيس" بابا الفاتيكان لكوريا الشمالية.وفي اليوم الأخير من جولته الأوربية، التقى الرئيس "مون" مع رئيس أساقفة برشلونة الكاردينال "خوان خوسيه أوميلا"، وذلك بعد أن قام بزيارة دير "هايليغنكروز" خلال إقامته في النمسا، حيث أعرب عن أمله في أن يقوم البابا "فرانسيس" بزيارة كوريا الشمالية قريبا.وكان الرئيس "مون"" قد التقى أيضا مع الكاردينال الأمريكي "ويلتون غريغوري" بعد قمته مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في شهر مايو الماضي.يذكر أن البابا "فرانسيس" قد أعرب عن اهتمامه بزيارة كوريا الشمالية في شهر أكتوبر من عام 2018 بعد أن تلقَّى الدعوة من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن طريق الرئيس "مون جيه إين".ولم تتحقق هذه الزيارة بسبب تجمد الحوار بين الكوريتين، لكن يُذكَر أن البابا لا يزال مصمما على القيام بتلك الزيارة.