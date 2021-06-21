92% من الكوريين يعتقدون أنه يجب تطوير لقاحات كورونا محليا

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اتضح من دراسة استقصائية أن تسعة من بين كل عشرة كوريين جنوبيين يعتقدون أن كوريا بحاجة إلى تطوير لقاحات كورونا، لكن ثمانية من بين كل عشرة قالوا إنهم غير مستعدين للمشاركة في التجارب السريرية لتطويرها.وأصدرت وزارة الصحة والرعاية، والمؤسسة الكورية الوطنية للتجارب السريرية، نتائج مسح حول تصور الناس للتجارب السريرية لتطوير لقاحات كورونا، أمس الأحد.ووفقا لنتائج الاستطلاع، قال 92,2% من المستجيبين إنه من الضروري تطوير لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا. وردا على سؤال حول نيتهم المشاركة في التجارب السريرية من أجل التطوير المحلي للقاحات، قال 78,6% منهم إنهم ليس لديهم مثل هذه النية، بينما أجاب 21,4% بإمكانية المشاركة في التجارب.وفيما يتعلق بأسباب عدم الرغبة في المشاركة في التجارب السريرية، أشار 30,7% إلى المخاوف بشأن الآثار الجانبية المحتملة للقاحات المطورة محليا.