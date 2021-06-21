انتخاب كوريا عضوا في مجلس منظمة الفاو للمرة الثانية عشرة

تم انتخاب كوريا الجنوبية كعضو في مجلس منظمة الأغذية والزراعة "فاو" للمرة الثانية عشرة على التوالي.ووفقا لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية أمس الأحد، تم انتخاب كوريا لعضوية المجلس المؤلف من 49 عضوا لمدة ثلاثة أعوام، وذلك خلال مؤتمر الفاو الذي استمر خمسة أيام واختتم يوم الجمعة الماضي.ويُعقد هذا المؤتمر كل عامين، وهو الهيئة الرئاسية العليا لمنظمة الأغذية والزراعة التي تقرر سياسات المنظمة، وقد عُقد المؤتمر عبر الفيديو هذا العام لأول مرة على الإطلاق بسبب جائحة كورونا، وضم أكثر من 1300 مسؤول، من بينهم 119 وزيرا ونائب وزير.ويذكر أن كوريا الجنوبية قد انضمت إلى منظمة الفاو في عام 1949، وتعمل كعضو في مجلس الإدارة منذ عام 1989.