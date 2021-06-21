السلطات الكورية تكشف عن نظام جديد للتباعد الاجتماعي

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كشفت الحكومة الكورية الجنوبية أمس الأحد عن نظام جديد للتباعد الاجتماعي سيبدأ سريان مفعوله في أول شهر يوليو القادم، وسط برنامج التطعيم المتسارع في البلاد ضد فيروس كورونا. وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" عن النظام الجديد، الذي سيحل محل المخطط الحالي المكون من خمسة مستويات، خلال اجتماع حكومي بشأن التعامل مع وباء كورونا. وبموجب نظام المستويات الأربعة الجديد، سيتم فرض أقل مستوى عندما يظل عدد الإصابات اليومية في نطاق أقل من 250 في منطقة العاصمة و500 على مستوى البلاد، بينما سيتم تنفيذ المستوى الثاني عندما تتجاوز هذه الأرقام 250 في منطقة العاصمة و500 على مستوى البلاد، وتشديد التباعد إلى المستوى الثالث إذا تجاوزت الأرقام 500 في منطقة العاصمة و1000 على مستوى البلاد، وأخيرا فرض أعلى مستوى عندما يتجاوز عدد الإصابات اليومية ألف حالة في منطقة العاصمة وألفي حالة على مستوى البلاد. وقال رئيس الوزراء إنه سيتم السماح بالتجمعات لما يصل إلى ستة أشخاص في منطقة سيول الكبرى ابتداء من الأول من يوليو، وسيتم رفع العدد إلى ثمانية بعد فترة انتقالية من تطبيق النظام الجديد مدتها أسبوعان. ولن يكون هناك سقف لعدد المشاركين في مثل هذه التجمعات المطبقة في المناطق الأخرى. وبموجب التوجيهات الجديدة، ستكون المطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية قادرة على العمل حتى منتصف الليل، تمديدا بمقدار ساعتين من الساعة العاشرة مساء حاليا، إذا ظل عدد حالات الإصابة اليومية في نفس المستوى الحالي.