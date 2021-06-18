عودة الفصول الدراسية المباشرة بدوام كامل في كوريا بدءا من الخريف

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قررت حكومة كوريا الجنوبية عودة معظم الطلاب إلى مدارسهم لحضور الفصول الدراسية المباشرة بدءا من فصل الخريف. وأعلنت وزيرة التعليم "يو أون هي" عن هذه الخطة أمس الأحد خلال إيجاز صحفي، تماشيا مع تطبيق نظام التباعد الاجتماعي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الشهر القادم. وتحت المستوى الأول، وهو الأقل في نظام المستويات الأربعة المنقح، سيتمكن جميع تلاميذ المدارس من الحصول على فصول دراسية دون اتصال بالإنترنت بدءا من الفصل الدراسي الثاني. وبموجب المستوى الثاني الجديد، سيُسمح للمدارس بتقديم التدريس الشخصي بدوام كامل، مع حد أقصى للحضور عند الثلثين للمدارس المتوسطة والثانوية، وثلاثة أرباع للصفوف من الثالث إلى السادس في المدارس الابتدائية. وسوف يتم إعفاء رياض الأطفال والصفوف الدنيا في المدارس الابتدائية من متطلبات الحضور حتى المستوى الثالث. وسوف تتحول جميع المدارس إلى فصول عبر الإنترنت بدوام كامل، فقط عند تطبيق المستوى الرابع. وبموجب نظام المستويات الأربعة الجديد، سيتم فرض أقل مستوى عندما يظل عدد الإصابات اليومية في نطاق أقل من 250 في منطقة العاصمة و500 على مستوى البلاد. وسوف يتم فرض المستوى الثاني عندما تتجاوز هذه الأرقام 250 في منطقة العاصمة و500 على مستوى البلاد، وتشديد التباعد إلى المستوى الثالث إذا تجاوزت الأرقام 500 في منطقة العاصمة و1000 على مستوى البلاد، وفرض أعلى مستوى عندما يتجاوز عدد الإصابات اليومية ألف حالة في منطقة العاصمة وألفي حالة على مستوى البلاد.