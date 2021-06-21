مباحثات نووية في سيول بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يجري الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم" محادثات مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني في سيول اليوم الاثنين.وبحسب وزارة الخارجية في سيول، سيلتقي "كيم" بكبير المبعوثين النوويين في كوريا الجنوبية "نوه كيو دوك" في الساعة 10 صباحا في أحد الفنادق في سيول. وفى الساعة 11 صباحا، سيعقد المبعوثان الأمريكي والكوري اجتماعا ثلاثيا مع "تاكهيرو فوناكوشى" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية اليابانية. ومن المقرر أيضا أن يجري "نوه" و"فوناكوشي" محادثات بعد ظهر اليوم.ومن المتوقع أن يشارك المبعوثون الثلاثة تقييماتهم لدعوة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الأخيرة للتحضير للحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة. ومن المرجح أيضا أن يناقشوا إجراءات جوهرية للتعاون من أجل استئناف الحوار مع كوريا الشمالية.