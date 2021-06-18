سوليفان يصف التصريحات الأخيرة للزعيم الكوري الشمالي بأنها مثيرة للاهتمام

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وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" الرسالة التي أصدرها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تجاه الولايات المتحدة بأنها "إشارة مثيرة للاهتمام".وأصدر سوليفان هذا الموقف خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي " أمس الأحد، تعليقا على دعوة كيم للتحضير "للحوار والمواجهة" مع الولايات المتحدة.وقال سوليفان إن واشنطن تنتظر إشارة واضحة من بيونغ يانغ بشأن ما إذا كانت مستعدة للحوار وبدء العمل في هذا الاتجاه. وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر تعليقات كيم الأخيرة إشارة مثيرة للاهتمام وسوف تنتظر لترى ما إذا كان سيتم متابعتها بأي نوع من الاتصالات المباشرة حول المسار المحتمل للمضي قدما.كما أكد سوليفان على أن الرئيس "جو بايدن" يريد بدء مفاوضات مع كوريا الشمالية بشأن نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وهو الهدف النهائي للإدارة الأمريكية الحالية.