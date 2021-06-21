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الاقتصادية

كيبكو تحافظ على معدلات أسعار الكهرباء في الربع الثالث

Write: 2021-06-21 10:49:07

كيبكو تحافظ على معدلات أسعار الكهرباء في الربع الثالث

Photo : KBS News

قالت شركة الطاقة الكهربائية التي تديرها الدولة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنها قررت الحفاظ على معدلات أسعار الكهرباء الحالية في الربع الثالث.
وأوضحت شركة الطاقة الكهربائية الكورية "كيبكو" أنها ستحافظ على معدلات الكهرباء التي كانت في الربع السابق، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، على الرغم من الارتفاع الأخير في الأسعار العالمية للموارد.
وأشارت كيبكو إلى أنها بحاجة إلى رفع السعر بسبب الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود العالمية منذ أواخر العام الماضي، لكنها قررت الإبقاء على المعدلات الحالية لتخفيف العبء المالي عن الأسر وسط وباء كورونا الذي طال أمده وزيادة التضخم.
ومع ذلك، أضافت الشركة أنها قد ترفع التكاليف في الربع الأخير من العام إذا استمرت الأسعار العالمية للموارد في الارتفاع. ويذكر أن كيبكو تبنت معدلات مرنة للكهرباء بالارتباط بأسعار الوقود العالمية هذا العام، في خطوة لتحسين ربحيتها.



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