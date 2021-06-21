إعفاء المُطَعّمين من ارتداء أقنعة في معظم الأماكن الخارجية بدءا من يوليو

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بدءا من شهر يوليو القادم، لن يُطلب من الأشخاص الذين تم تطعيمهم جزئيا أو كليا ارتداء الأقنعة في معظم الأماكن الخارجية.وقررت الحكومة الكورية اتخاذ هذه الخطوة مع تنفيذ نظام التباعد الاجتماعي الجديد المكون من أربعة مستويات بدءا من الأول من يوليو.وبناء على ذلك، فإن أولئك الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو كلتا الجرعتين، سيمكنهم التخلي عن ارتداء الأقنعة في الهواء الطلق، بما في ذلك في الحدائق ومسارات المشي، ولكن لا يزال يتعين عليهم ارتداؤها في التجمعات أو الأحداث في الهواء الطلق التي يشارك فيها عدد كبير من الناس. وسوف تنظر الحكومة في رفع الحظر على التدمعات في الحفلات الموسيقية إذا تضمنت الأحداث أشخاصا تم تطعيمهم بالكامل، كما تدرس السماح بتناول الطعام في مناطق منعزلة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل في دور السينما والملاعب الرياضية.وبالإضافة إلى ذلك، ستسعى الحكومة بنشاط لتنفيذ اتفاقيات "فقاعة السفر" مع الدول ذات الأعداد المنخفضة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.