زيادة الصادرات الكورية بنسبة 29.5% خلال الـ20 يوما الأولى من يونيو

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قالت هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين إن حجم الصادرات الكورية بلغ 32.4 مليار دولار خلال الـ20 يوما الأولى من شهر يونيو الجاري، بزيادة قدرها 29.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأضافت أن المتوسط اليومي للصادرات على أساس عدد أيام العمل بلغ مليارين و900 مليون دولار، بزيادة نسبتها 33.7%.وزاد حجم صادرات أشباه الموصلات بنسبة 28.5%، والسيارات بنسبة 62.2%، والمنتجات النفطية بنسبة 58.6%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 16.8%، فيما انخفض حجم صادرات السفن وملحقات الكمبيوتر بنسبة 27.7% و4.2% على التوالي.وشهدت الصادرات الكورية زيادة إلى كل من الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وفيتنام واليابان والشرق الأوسط.أما حجم الواردات الكورية فبلغ 32.1 مليار دولار خلال أول 20 يوما من يونيو الجاري، بزيادة قدرها 29.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومن بين المنتجات التي شهدت زيادة في حجمها وإدارتها، النفط الخام، وأشباه الموصلات، والآلات، والمنتجات النفطية، والسيارات.بينما انخفض حجم واردات أجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 26.6%.