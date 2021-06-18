الصين تدافع عن السلام الإقليمي في المنطقة مع كوريا الشمالية

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أكد السفير الصيني لدى كوريا الشمالية "لي جين جوين" أن بكين ستتواصل مع بيونغ يانغ بشأن إحلال السلام الإقليمي في المنطقة.جاء ذلك في مقال كتبه السفير "لي" لصحيفة "رودونغ شنمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الثانية لزيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لكوريا الشمالية، حيث قال إن الصين وكوريا الشمالية تدركان جيدا قيمة السلام وقد تغلَّبَتَا معًا على المصاعب، مؤكدا أن الصين ستدافع عن السلام، وتستكشف المستقبل بالتعاون مع كوريا الشمالية.كما أكد السفير الصيني أن الصين ستجري مناقشات ثنائية حول تحقيق سلام طويل الأمد، وأنها ستقدم مساهمات نشطة بشأن تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة، وذلك من خلال تعزيز الاتصال والتنسيق بين بكين وبيونغ يانغ.وأضاف أن الصين ستقوم بتوسيع آفاق التبادل مع كوريا الشمالية لتشمل المجالات التعليمية، والثقافية، والصحية، والزراعية، والسياحية، وتبادل الزيارات بين شباب البلدين، ضمن الجهود الرامية إلى تنمية التعاون والتبادل بين الجانبين.يشار إلى أنه من النادر أن يكتب سفير صيني لدى كوريا الشمالية مقالا لصحيفة "رودونغ شنمون".