توقيع اتفاقية للتعاون المالي بين سيول وأبوظبي

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قال البنك الكوري للتصدير والاستيراد اليوم الاثنين إنه وقع اتفاقيةً للتعاون المالي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية، ضمن الجهود الرامية إلى زيادة حصول الشركات الكورية على صفقات من الشرق الأوسط.وتم توقيع الاتفاقية أمس الأحد في أبوظبي بين رئيس البنك الكوري "بانغ مون كيو" والرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية الدكتور "سلطان أحمد الجابر".وتقضي الاتفاقية متوسطة وطويلة المدى التي يبلغ حجمها 5 مليارات دولار، بتقديم دعم مالي لأصحاب المشروعات لتسهيل عمليات طرح الصفقات.وتضم الاتفاقية مادة تنص على أن البنك الكوري للتصدير والاستيراد سيقوم بتوفير برنامج دعم مالي لشركة بترول أبوظبي الوطنية، إذا حصلت شركات كورية على صفقات ستفتتحها الشركة الإماراتية خلال هذا العام لتنفيذ مشروعات ضخمة.ويخطط البنك الكوري لتعزيز تعاونها مع شركات الطاقة العامة في الشرق الأوسط، منها شركة أرامكو السعودية وشركة قطر للبترول.