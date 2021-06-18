وزير الخارجية الكوري يقوم بجولة تشمل 3 دول في جنوب شرق آسيا

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من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الكوري "تشونغ أوي يونغ" بجولة تشمل كلا من فيتنام، وسنغافورة، وإندونيسيا بدءا من اليوم وحتى يوم الخامس والعشرين من يونيو.وستكون هذه الجولة هي الأولى من نوعها التي يقوم بها الوزير "تشونغ" في دول جنوب شرق آسيا منذ تولي منصبه في شهر فبراير الماضي.وخلال جولته سيُجرِي الوزير الكوري محادثات ثنائية مع نظرائه في الدول الآسيوية الثلاث، كما سيجري لقاءات مع زعماء تلك الدول.وفي أثناء إقامته في هانوي بفيتنام، سيحضر الوزير "تشونغ" الحوار السياسي رفيع المستوى الذي سيقام غدا الثلاثاء بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين على إطلاق القمة الآسيوية الأوربية.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الوزير "تشونغ" سيبحث مع مسؤولي الدول الثلاث سبل تعزيز التعاون في مجالات الصحة، والحجر الصحي، والإنعاش الاقتصادي، والقضايا الإقليمية الأخرى التي تهم المصالح المشتركة.