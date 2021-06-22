كبار السن غير المطعمين يحصلون على لقاح فايزر بدءا من 5 يوليو

Photo : YONHAP News

تقرر أن يحصل كبار السن في كوريا الجنوبية، الذين حجزوا للتطعيم بلقاحات أسترازينيكا ولكن لم يتم تطعيمهم هذا الشهر، على لقاحات فايزر الشهر القادم.ووفقا لفريق العمل الحكومي الكوري المسؤول عن التطعيم أمس الاثنين، سيحصل حوالي 200 ألف شخص، بمن في ذلك الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عاما، والذين يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي، على الجرعة الأولى من لقاح فايزر في الفترة من 5 إلى 17 يوليو.وسيبدأ التسجيل يوم الأربعاء ويظل مفتوحا حتى يوم الأربعاء القادم.ويذكر أن تغيير الخطط بهذا الشكل يرجع إلى جدول إمدادات اللقاح للربع الثالث من هذا العام.وكان "سون يونغ ريه" المسؤول الكبير بوزارة الصحة قد صرح في وقت سابق من يوم أمس بأن الفترة من يوليو إلى سبتمبر ستشهد توزيع لقاحات فايزر ومودرنا.