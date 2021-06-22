الإنفاق الحكومي الكوري على البحث والتطوير يسجل أعلى مستوياته

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قفز حجم إنفاق الحكومة الكورية على أنشطة البحث والتطوير التي تمولها الدولة بحوالي 16 بالمائة في العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق.وأوضح تقرير قدمته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمس الاثنين إلى المجلس الاستشاري الرئاسي للعلوم والتكنولوجيا، أنه تم إنفاق مبلغ قياسي مرتفع بلغ 23,9 تريليون وون في العام الماضي على مشروعات البحث والتطوير، وهو ما يزيد بنسبة 15,8% مقارنة بما كان عليه في عام 2019.ويذكر أن إنفاق الحكومة الكورية على البحث والتطوير خلال السنوات الأربع الماضية في ظل إدارة "مون جيه إين" قد نما بمعدل يبلغ 7,2% سنويا، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 4% في ظل حكومة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".وبلغ متوسط حجم الميزانيات المخصصة لكل مشروع من مشروعات البحث والتطوير في العام الماضي 320 مليون وون، بزيادة نسبتها 10,8% مقارنة بالعام الأسبق.وزاد عدد كبار الباحثين بنسبة 5,3% في العام الماضي على أساس سنوي، ليصل إلى 46 ألفا و937 باحثا، كما زادت نسبة النساء بين كبار الباحثين من 14,6% إلى 17,4% خلال نفس الفترة.