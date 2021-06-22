الرئيس الكوري يرشح طالبة جامعية كمساعدة رئاسية

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رشح الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" ثلاثة مساعدين رئاسيين جدد، من بينهم طالبة جامعية هي الأصغر في هذا المجال حتى الآن، وسوف تأخذ إجازة من دراستها الجامعية من أجل المنصب.ووفقا للمكتب الرئاسي أمس الاثنين، تم تعيين "بارك صونغ مين"، البالغة من العمر 25 عاما والتي كانت عضوة في المجلس الأعلى للحزب الديمقراطي الحاكم، كمساعدة للرئيس للشؤون المتعلقة بالشباب. ويُنظر إلى اختيار طالبة جامعية في هذا المنصب على أنه تحرك من قبل الحزب الحاكم لجذب تأييد الشباب، بعد هزيمته الساحقة في انتخابات أبريل الفرعية التي أدلى فيها العديد من الشباب بأصواتهم لمرشحي حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي على حساب أعضاء الحزب الديمقراطي.كما تم تعيين "كيم هان كيو" المحامي في شركة "كيم وتشانغ"، كمساعد رئاسي للشؤون المدنية. وكان "كيم" قد شغل منصب المتحدث الرسمي باسم الشؤون القانونية للحزب الديمقراطي الحاكم وكان أيضا عضوا دائما في المجلس الاستشاري للتوحيد الوطني.وتم ترشيح "لي سُنغ بوك"، وهو مسؤول في زارة التعليم، لمنصب مساعد الرئيس لشؤون التعليم.