واشنطن تعرب عن أملها في أن تستجيب كوريا الشمالية للتواصل من أجل الحوار

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن أمل الولايات المتحدة في أن تستجيب كوريا الشمالية بشكل إيجابي للتواصل معها، وأن تعرض عقد اجتماع في أي مكان وفي أي وقت، دون شروط مسبقة.وأدلى المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" بهذه التصريحات أمس الاثنين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، بعد أن أعرب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "سونغ كيم" عن أمله في رد إيجابي للحوار من قبل بيونغ يانغ.وأكد "برايس" على أن سياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية هي نهج منفتح يستكشف الدبلوماسية مع بيونغ يانغ، وأشار إلى أن "سونغ كيم" شدد على أهمية التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في العمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل. وقال المتحدث أيضا إن "سونغ كيم" سيقوم بمهامه بالإضافة إلى عمله كسفير للولايات المتحدة في إندونيسيا، متوقعا مشاركته العميقة في الدبلوماسية المباشرة مع كوريا الشمالية في حالة حدوث حوار.