أسعار المنتجين في كوريا ترتفع للشهر السابع في مايو

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ارتفعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر السابع على التوالي في شهر مايو الماضي بسبب الارتفاع في أسعار المواد الخام وتزايد الطلب على صناعات السيارات وبناء السفن والتشييد.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات قد بلغ 108,5 نقطة في مايو، بزيادة نسبتها 0,4% مقارنة بما كان عليه في الشهر الأسبق.وسجل المؤشر، وهو مقياس رئيسي للتضخم المستقبلي، نموا للشهر السابع على التوالي منذ نوفمبر من العام الماضي. ومقارنة بالعام السابق، قفز المؤشر بنسبة 6,4%، وهو أكبر نمو فيما يقرب من عشرة أعوام، تحديدا منذ أغسطس من عام 2011.وقادت هذا الارتفاع أسعار السلع الصناعية، التي ارتفعت بنسبة 1% في مايو مقارنة بالشهر الأسبق.وعلى وجه الخصوص، ارتفعت أسعار الفحم والمنتجات البترولية بنسبة 4,4% على أساس شهري. ومع ذلك، انخفضت أسعار السلع الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 1,2% على أساس شهري في مايو، مع انخفاض أسعار السلع الزراعية بنسبة 3,6% على أساس شهري.