سيول وواشنطن تتفقان على بحث إنهاء مجموعة العمل لسياسات كوريا الشمالية

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية على النظر في إنهاء "مجموعة العمل" بشأن السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية، فيما يبدو أنه لفتة تصالحية مع بيونغ يانغ.وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الثلاثاء إن المبعوث النووي "نوه كيو دوك" ونظيره الأمريكي "سونغ كيم" قد توصلا إلى هذا الاتفاق خلال محادثاتهما في العاصمة سيول، أمس الاثنين.وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين تناقشا خلال المحادثات حول مجموعة العمل القائمة واتفقا على النظر في إنهائها. وأضافت أنهما اتفقا على تعزيز المشاورات على مستوى مدير بالإضافة إلى الحوار بين كبار المفاوضين النوويين.ويذكر أنه تم إنشاء مجموعة العمل في نوفمبر 2018 لمساعدة سيول وواشنطن على التنسيق بشأن السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية، بما في ذلك التعاون بين الكوريتين والعقوبات الدولية على النظام الحاكم في بيونغ يانغ. لكن المجموعة المشتركة تعرضت لانتقادات لعرقلتها العلاقات بين الكوريتين، حيث ظلت تدعو إلى وضع معايير ومتطلبات صارمة لمشروعات التعاون بين الكوريتين.