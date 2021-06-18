أغنية باتر لفرقة بي تي إس تتصدر قائمة بيلبورد هوت 100 للأسبوع الرابع

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استمرت الأغنية الإنجليزية الثانية لفرقة بي تي إس بعنوان "باتر" على رأس مخطط بيلبورد الفردي الرئيسي للأسبوع الرابع على التوالي منذ ظهورها لأول مرة يوم 21 مايو.وقالت إدارة "بيل بورد" على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين إن أغنية "باتر" لفرقة بي تي إس أضافت أسبوعا رابعا في المركز الأول على لائحة أفضل 100 أغنية، لتصبح بذلك أطول أغنية رائدة في المجموعة. وحققت الأغنية رقما قياسيا جديدا للفرقة، متجاوزة قاعدة الثلاثة أسابيع لأغنيتها المنفردة الإنجليزية الأولى "دينامايت".وبذلك أصبحت فرقة بي تي إس أول فنان آسيوي يهيمن على مخطط هوت 100 لمدة أربعة أسابيع متتالية.ويذكر أن أغنية "باتر"، أي "زبدة"، هي الأغنية الثالثة لفرقة بي تي إس التي تحتل المركز الأول بعد "دينامايت" العام الماضي و"لايف غوز أون"، والثانية التي تحافظ على المركز الأول لعدة أسابيع متتالية.