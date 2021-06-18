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الاقتصادية

كوريا وتشيلي تعقدان مفاوضات لتحسين محتويات اتفاقية التجارة الحرة

Write: 2021-06-22 12:54:47Update: 2021-06-22 13:33:37

كوريا وتشيلي تعقدان مفاوضات لتحسين محتويات اتفاقية التجارة الحرة

Photo : YONHAP News

افتُتِحت اليوم الثلاثاء الجولة الخامسة من المفاوضات بين كوريا الجنوبية وتشيلي لتحسين محتويات اتفاقية التجارة الحرة الموقَّعة بينهما، ويستمر انعقادها لمدة 3 أيام.
ويشارك في المفاوضات من الجانب الكوري فريق يتكون من 40 مسؤولا من 16 وزارة، فيما يشارك من الجانب التشيلي فريق مكون من مسؤولي الوزارات المختلفة.
وقد تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وتشيلي عام 2004، حيث لعبت الاتفاقية دورا محوريا في تقدم الشركات الكورية إلى سوق أمريكا اللاتينية.
وعُقِدت الجولة الأولى من المفاوضات لتحسين محتويات الاتفاقية في شهر نوفمبر من عام 2018.
وسيتم في الجولة الخامسة بحث القواعد ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي من أجل تشجيع التجارة الرقمية بين البلدين.
وقال رئيس الجانب الكوري إنه سيبذل كل مساعيه بالتعاون مع الجانب التشيلي لتحسين مستوى القواعد التجارية لاتفاقية التجارة الحرة الموقَّعة بين البلدين، وتحسين ظروف تقدم الشركات الكورية إلى أسواق تشيلي ودول أمريكا اللاتينية.
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