كيم يو جونغ: توقعات الولايات المتحدة خاطئة بشأن المحادثات مع كوريا الشمالية

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قالت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إن وصف البيت الأبيض الأمريكي تصريحات "كيم جونغ اون" عن الحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة بأنها إشارة مثيرة للاهتمام، يُعدُّ توقعًا خاطئًا بشأن احتمال استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ.وأصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء بيان "كيم يو جونغ" ردا على تصريحات مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض الأمريكي "جيك سوليفان" بأن الولايات المتحدة تَعتبر موقف كوريا الشمالية بشأن استعدادها للحوار والمواجهة معا إشارة مثيرة للاهتمام.ورفضت "كيم" توقعات "سوليفان" للمحادثات مستشهدة بمثل كوري يقول "تفسير الحلم أفضل من الحلم نفسه".وكان "جيك سوليفان" قد علق على دعوة الزعيم "كيم جونغ أون" الأخيرة للتحضير للحوار والمواجهة مع واشنطن خلال مقابلة أجراها معه تلفيزن "إيه بي سي" يوم الأحد الماضي، واصفا تصريحات "كيم" بأنها إشارة مثيرة للاهتمام.وأضاف "سوليفان" إن الحكومة الأمريكية تنتظر إشارة واضحة من بيونغ يانغ بشأن استئناف الحوار مع واشنطن.