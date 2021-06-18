الرئيس مون: جولته الأوروبية الأخيرة فرصة للتأكد من مكانة كوريا عالميا

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الرئيس الكوري "مون جيه إين"، الذي عاد للبلاد في الأسبوع الماضي بعد اختتام جولته الأوربية في بريطانيا والنمسا وإسبانيا، قال إنه استطاع التأكد مرة أخرى من المكانة التي تتمتع بها كوريا الجنوبية في المجتمع الدولي من خلال جولته الأخيرة.جاءت تصريحات الرئيس "مون" هذه خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حيث أضاف أن كوريا الجنوبية تعد دولة وحيدة من بين الدول التي نالت استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية ونجحت في الدخول إلى مصاف الدول المتقدمة.وأكد الرئيس "مون" أن كوريا الجنوبية أصبحت نموذجا عالميا من حيث الحجر الصحي، وأنها تُظهر للعالم قدرتها الاقتصادية العالية عن طريق تعافيها من الركود الاقتصادي العالمي بشكل أسرع مقارنة بالدول الأخرى.وقال إن قادة الدول المتقدمة الرئيسية المشاركين في قمة مجموعة السبع قد أشادوا بالإنجازات التي حققتها كوريا الجنوبية في مواجهة القضايا الدولية الراهنة، خاصة في مجالات الحجر الصحي والاقتصاد وتغير المناخ.وأشار إلى أن كوريا الجنوبية ستلعب دورا محوريا في مناقشة وحل القضايا الدولية الرئيسية، واقفةً جنبا إلى جنب مع الدول المتقدمة.وأضاف أن العديد من دول العالم ترغب في أن تكون شركاء للشركات الكورية في مختلف المجالات، مؤكدا أن كوريا الجنوبية لديها قدرة عالية، ليس فقط في الصناعات التحويلية، بل أيضا في مجالات أشباه الموصلات، والبطاريات، والصناعة الحيوية، والسيارات الهيدروجينية، بالإضافة إلى مجالات الثقافة والفنون وتغير المناخ.ودعا الرئيس "مون" الوزراء المشاركين إلى بذل قصارى جهدهم لأن تؤدي مكانة كوريا الجنوبية العالية في المجتمع الدولي إلى رفع مستوى معيشة الشعب الكوري بشكل حقيقي، من خلال استغلال تلك المكانة لتنمية التعاون الدبلوماسي والاقتصادي مع دول العالم.