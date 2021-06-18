تحسُّن في حسابات كوريا الجارية مع الولايات المتحدة والشرق الأوسط العام الماضي

Photo : YONHAP News

شهدت كوريا الجنوبية تحسُّنا في رصيدها في حساب السلع مع الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط في العام الماضي نتيجةً لانخفاض أسعار النفط الخام الناجم عن جائحة كورونا.بينما شهدت البلاد انخفاضا في حجم صادراتها إلى الصين، واليابان، ودول جنوب شرق آسيا، بشكل أكثر من الانخفاض في حجم وارداتها منها.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ حجم الفائض في رصيد الحساب الجاري لكوريا الجنوبية في العام الماضي 75 مليارا و280 مليون دولار، بعد أن كان 59 مليارا و680 مليون دولار في العام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن حجم الفائض في رصيد الحساب الجاري مع الولايات المتحدة قد شهد زيادة ليصل إلى 33 مليارا و160 مليون دولار في العام الماضي، من 19 مليارا و110 ملايين دولار في العام الأسبق.وأرجع التقرير السبب في التحسن في الحسابات الجارية للبلاد إلى انخفاض حجم واردات المواد الخام، منها النفط الخام، وانخفاض العجز السياحي، وزيادة الفائض في رصيد دخل الاستثمار.وقال التقرير إن حجم العجز في الحساب الجاري مع دول الشرق الأوسط بلغ 28 مليارا و500 مليون دولار في العام الماضي، بعد أن كان 53 مليارا و30 مليون دولار في العام الأسبق.