اختيار شركة إس جيه في المزايدة النهائية لشركة إي ستار جيت

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تم اختيار شركة الإنشاءات الكورية متوسطة الحجم "إس جيه"، كمقدم عرض نهائي لشراء شركة الرحلات الجوية الاقتصادية منخفضة التكلفة "إيستار جيت".ووافقت محكمة الإفلاس في سيول أمس الثلاثاء على خطة "إي ستار جيت" لإبرام صفقة مع "إس جيه" بناء على طلب من "كيم يو سانغ" الرئيس التنفيذي لشركة "إي ستار".ومن المنتظر أن يوقع الجانبان على هذا الاتفاق غدا الخميس.وقد قبلت المحكمة أيضا طلب شركة الطيران الاقتصادية بتعيين كونسورتيوم يتكون من شركة "كانغ ليم"، وهي شركة تابعة لشركة "سانغ بانغ وول" لصناعة الملابس الداخلية، وشركة الترفيه "آي إوه كيه"، كمقدم عرض ثانوي. ويذكر أنه تم في الشهر الماضي اختيار شركة "إس جيه" كمستثمر مفضل مبدئي، بحيث يمكن لشركة الطيران الاختيار بين المستثمر المفضل الأوليّ والمقدم الفائز في المزاد.وكان كونسورتيوم "كانغ ليم" و"آي إوه كيه" في البداية هو المزايد الوحيد في المزاد المفتوح.وقد ظلت "إي ستار" تبحث عن مستثمر جديد منذ عام 2019 بسبب مشاكل مالية، كما ظلت تواجه احتمالا متزايدا بالتصفية مع استمرار البحث، ومن ثم تقدمت بطلب للحصول على حراسة قضائية في يناير، ووافقت محكمة الإفلاس في سيول على هذا الإجراء في الشهر التالي.