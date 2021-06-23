بدء حجز لقاحات فايزر للمسنين غير المطعمين

Photo : YONHAP News

بدأت الحكومة الكورية في قبول حجوزات كبار السن غير المطعمين للحصول على لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، اليوم الأربعاء.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم، يمكن لكبار السن الذين حجزوا لقاحات أسترازينيكا ولم يتم تطعيمهم بعد، تحديد مواعيد لتلقي لقاحات فايزر الشهر القادم. وسيُسمح لحوالي 200 ألف شخص، وهم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي المزمنة، بالحجز حتى الساعة 6 من مساء يوم الأربعاء القادم، والحصول على الجرعة الأولى من اللقاحات فيما بين 5 يوليو إلى 17 يوليو.وسوف يحتاج أولئك أولا إلى إلغاء حجزهم للقاحات أسترازينيكا من أجل التقدم للحصول على لقاحات فايزر. ويرجع السبب في تغيير التطعيم من أسترازينيكا إلى فايزر إلى جدول إمدادات اللقاحات في الربع الثالث من العام، حيث يتوقع أن تصبح لقاحات فايزر وموديرنا من منتجات اللقاحات الرئيسية التي سيتم توزيعها في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.