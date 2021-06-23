وصول شحنة أخرى من لقاحات فايزر إلى كوريا

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وصلت إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء شحنة إضافية مكونة من 650 ألف جرعة من لقاحات كورونا من إنتاج شركة فايزر، وهي كافية لتطعيم 325 ألف شخص.ووفقا لفريق عمل اللقاحات التابع للدولة، وصلت الدفعة، وهي جزء من حوالي 66 مليون جرعة اشترتها كوريا الجنوبية مباشرة من شركة الأدوية الأمريكية، إلى مطار إنتشون الدولي في الساعة 1:35 صباحا.وبذلك تكون كوريا قد تسلمت من شركة فايزر حتى الآن 6 ملايين و350 ألف جرعة. ومن المقرر أن تتلقى كوريا الجنوبية سبعة ملايين جرعة حتى نهاية النصف الأول من هذا العام.ويتم حاليا تخصيص أكبر قدر من لقاحات فايزر لكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، وكذلك لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما والذين تم استبعادهم من لقاحات أسترازينيكا نظرا لارتباطه بحدوث جلطات دموية نادرة، بمن في ذلك الجنود والعاملون الاجتماعيون الأساسيون. وقد أمنت كوريا الجنوبية التي يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة حتى الآن لقاحات تكفي لما يقرب من 100 مليون شخص.