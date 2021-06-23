اليابان تناقش زيارة رئيس كوريا الجنوبية لحضور أولمبياد طوكيو

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تجري الحكومة اليابانية مناقشات مع كوريا بخصوص زيارة الرئيس "مون جيه إين" المحتملة إلى طوكيو خلال دورة الألعاب الأولمبية التي سوف تستضيفها اليابان الشهر القادم.وقال تقرير نشرته وكالة أنباء كيودو أمس الثلاثاء نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن كوريا الجنوبية أبلغت الحكومة اليابانية في وقت سابق من شهر يونيو الجاري بأن مون يفكر في حضور حفل الافتتاح المقرر له يوم 23 يوليو، وأن سيول أوضحت أن زيارة مون المحتملة تأتي مقابل زيارة رئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو آبيه" لحضور حفل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ في فبراير 2018.وأضاف التقرير أن هذه القضية ربما تكون قد نوقشت خلال المحادثات على مستوى العمل في سيول أول من أمس الاثنين بين "لي سانغ ريول" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الكورية، ونظيره الياباني "تاكيهيرو فوناكوشي".وصرح مسؤول كوري كبير لوكالة كيودو بأن سيول تأمل أن يكون حضور مون لأولمبياد طوكيو فرصة لعقد قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا".ومع ذلك، من غير المؤكد ما إذا كانت طوكيو ستوافق أم لا.